Esed rejiminin, bölgede barışı tesis etmek için görev yapan Mehmetçiği hedef alması üzerine, Türkiye NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı.

NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınamış ve saldırılara son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

4. madde kapsamında toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'ncü maddesi kapsamında yapılacağını duyurmuştu.

4'ncü madde, üye ülkelerden herhangi birinin, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm tarafların birlikte danışmalarda bulunmasını öngörüyor.