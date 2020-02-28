Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs iki ülkede daha görüldü
Yeni Zelanda ve Nijerya'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire de ülkedeki ilk Covid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşında tespit edildiğini belirtti.
Ölü sayısı artıyor
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 858'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 83 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:52
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