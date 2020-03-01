Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her geçen gün bu baskıyı artıracak, rejime de onları destekleyenlere de kararlılığımızı göstereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte bu hedef doğrultusunda başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarı ile devam ediyor. Sahadaki başarı diplomasi ile pekiştiriliyor. Bu kapsamda Ankara dünya başkentleri ile yoğun bir temas içerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Diplomasi trafiği son 2 gündür oldukça hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bulunduğu birçok liderle telefonda görüştü.

Erdoğan, Türkiye’nin harekat gerekçelerini ve kırmızı çizgilerini muhataplarına iletti. Rejimin saldırganlıklarına karşı ortak bir tutum ortaya konması gerektiğinin altını çizdi.

Ankara'nın tavrı net: Rejim Soçi Mutabakatı sınırlarına geri çekilmeli

Ankara'nın önceliği Esed güçlerinin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi ve İdlib'deki insani krizin sona ermesi. Bu nedenle sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil kurmayları da Türkiye'nin kararlı tutumunu anlattı mevkidaşlarına.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki konuda kararlığımız güçlü bir şekilde devam edecek. Birincisi sahada rejimin saldırganlığını durdurmak ikincisi de İdlib’de kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkesi tesis etmek." ifadeleri ile Türkiye'nin kararlı tutumunu dile getirdi.

Gözler Erdoğan-Putin zirvesinde

Şimdi gözler Erdoğan ve Putin zirvesinde. Günlerdir telefonla yürütülen görüşmeler bu kez yüz yüze gerçekleştirilecek. İki lider 5 ya da 6 Mart tarihinde bir araya gelerek İdlib'i görüşecek.

Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bu kritik görüşme öncesinde Ankara-Moskova hattı da oldukça sıcak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İdlib'deki son durum ele alındı. Erdoğan ve Putin arasında yapılacak zirveye ilişkin yapılan hazırlıklar değerlendirildi.