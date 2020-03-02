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Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti
11 Avrupa ülkesine kısmi vize muafiyeti getirildi. Konuyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Avusturya, Belçika, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz vatandaşlarına kısmi vize muafiyeti getirildi.
Türkiye'ye yapacakları 180 günlük seyahatlerde azami 90 gün muafiyet sağlanacak.
Muafiyet transit geçişler ve turistik seyahatlerde geçerli olacak.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler: vize muafiyeti resmi gazete recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 01:08
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