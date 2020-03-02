Hacı Bayram Camisi'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde okunan Fetih Suresi ve ardından yapılan duaya katılan TBMM Başkanı Şentop, çıkışta açıklamalarda bulundu.

"Milletimizin gönlü, aklı, fikri askerlerimizle beraber"

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildiğini belirten Şentop, "Çok önemli günler yaşıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Milletimizin gönlü, aklı, fikri askerlerimizle beraber, dualarımız da onlarla beraber." dedi.

"Allah ordumuzu Mansur Muzaffer eylesin"

Diyanet İşleri Başkanlığının bugün Türkiye'nin her yerinde bütün camilerde sabah namazında Fetih surelerine dualarla buna öncülük ettiğini söyledi.

Şentop, şöyle devam etti:

"Allah ordumuzu Mansur Muzaffer eylesin. İnşallah hem bölgemizde hem dünyada barışın, milletimizin hukukunun, mazlumların hukukunun savunucusu olan Türkiye'yi, Türkiye'nin ordusunu, silahlı kuvvetlerinin Muzaffer olması hem bölgede hem de Dünya barışı için çok önemli. Bütün arzumuz, gönlümüz ve dualarımız askerlerimizle beraber. Biz de burada Diyanet İşleri Başkanımızla beraber iştirak ettik. Teşekkür ederiz hayırlı günler."