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Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Fetih Suresi okuyup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua etti.
Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okunuyor. https://t.co/EPJ9YTG5Jv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2020
Camide okunan Fetih Suresi ve duaya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
Etiketler: fetih suresi dua cami bahar kalkanı harekatıSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 06:48
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