Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Fetih Suresi okuyup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua etti.

Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okunuyor. https://t.co/EPJ9YTG5Jv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2020

Camide okunan Fetih Suresi ve duaya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.