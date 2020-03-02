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İzmir'de ev yangını: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan ev yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
3449 Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, ikamette bulunan Fahri Güleryüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Güleryüz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: yangın soruşturma izmir itfaiyeSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 06:04
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