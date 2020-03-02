Haber Giriş: Kaynak: İHA
Giresun’da ters yöne giren otomobil tırla çarpıştı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun’da ters yöne giren otomobil tırla çarpıştı. Otomobilde bulunan iki kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü ve yanındaki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılabildi.
Giresun’un Görele ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda ters şeride giren Coşkun Taşçı’nın kullandığı 28 AAJ 444 plakalı araç, trafikte hızlı bir şekilde ilerledikten sonra, Hüseyin Çilingir’in kullandığı 55 BDB 15 Plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Coşkun Taşçı ve aynı araçta bulunan Ahmet Keskin ağır yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar Görele Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerinde 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Hüseyin Çilingir kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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