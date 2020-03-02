Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, karargah ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş olarak 60 motorcu, 15 elektrikçi, 40 topçu, 30 serdümen ve 30 kurbağa adam alınacak.

İlana 27 yaşını doldurmamış ve en az lise mezunu adaylar başvurabilecek.

Başvuruda bulunabilmek için askerliğini yapıyor olmak yada 3 Mart 2015'ten sonra terhis olmak gerekiyor.

Başvurular yarın başlıyor

Adaylar e-Devlet üzerinden 3 ve 13 Mart arasında başvuru yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Yazılı sınav, ön muayenesi, fiziki yeterlilik, uygulamalı sınavlar ve mülakatta başarılı olanlar arasından kontenjana girenler kazanmış sayılacak.