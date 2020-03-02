Haber Giriş: Kaynak: AA, İHA
Kütahya'da yolcu treni kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da yolcu treninin çarptığı kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Makinist S.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Makinist S.D. yönetimindeki Kütahya-Tavşanlı seferini yapan yolcu treni, Atatürk Bulvarı'ndaki demir yolundan geçen 74 yaşındaki Fethi Yeşil'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Yeşil'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle demir yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Makinist S.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Kütahya tren kaza demir yolu Kütahya-Tavşanlı seferi yolcu treni kazaSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 02:07
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