Mehmetçiğe destek için yürüdüler, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılıp, dua ettiler.

Türkiye, Mehmetçik için tek yürek oldu. İzmir'den Hatay'a, Bartın'dan Antalya'ya kadar 81 ilin tamamında Mehmetçiğe destek etkinlikleri vardı.

İzmir ve Antalya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muş'ta, Mehmetçik için toplananlar, kar yağışına aldırış etmedi.

Bayburt'ta düzenlenen yürüyüşe ise yaşlı bir kadının sözleri damga vurdu:

"Bir şeyden korkmuyorum. Silahı alsın buraya vursun. Neden korkacağım. Hazırım ben. Ben Müslümanım yavrum. Hazırım silahıma, imanıma, o imansızları vurup öldürmeye."

Muğla'dan Malatya ve Rize'ye kadar pek çok kentte binlerce kişi araç konvoyları oluşturdu. Meydanlar, cadde ve sokaklar, Mehmetçiğe destek etkinliklerine sahne oldu.

Şanlıurfa ve Osmaniye'den bir grup vatandaş sınırın sıfır noktasına kadar gitti. Mehmetçiğe desteğini haykıran o gruptakiler arasında 75 yaşındaki Fatma nine de vardı:

"Askerlerimizden razı olsun Allah. Anasına, babasına sabır versin Allah. Nurlarda yatsın."

Diyarbakır'da 3. Lig ekipleri Diyarbekirspor ile Nazilli Belediyespor maçı öncesi, İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Erzurum'da itfaiye ekibi, İdlib şehitleri için Türkiye'nin en uzun zipline hattına çıktı. 30 metre yükseklikteki çelik halata Türk Bayrağı astı.