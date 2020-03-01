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Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtıyordu, tutuklandı
Edirne'de, paylaşılan bir videosunda kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan Özcan K. tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi, Enez ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Verdiği röportajda kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı
Özcan K. paylaşılan bir videosunda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı.
Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.
"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500 - 600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.
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