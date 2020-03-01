Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 181 gündür sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden gelen anne Naciye Ercan, oğlu Yunus'un 4 yıl önce 20 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılması nedeniyle oturma eylemine katıldı.

Öte yandan 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"Bütün Kürtlerin çocuklarını kullanıyorlar"

HDP milletvekillerine çağrı yapan Aydın, "Siz de çocuklarımızı PKK'dan isteyin ben bugün buradan çıkar giderim. Bunlar PKK'yı temsil ediyor. Artık bütün Kürtler uyansın. Bütün Kürtlerin çocuklarını kullanıyorlar. 14-15 yaşındaki çocukları zorla dağa gönderiyorlar." dedi.

Oğlu Fatih için eylemde yer alan anne Sevdet Demir ise oğlu geri gelene kadar burada kalacağını belirtti.