Aydın Efeler’de bulunan Ata Mahallesindeki 5 katlı apartmanda oturan Yakup Tayyar ve 17 yaşındaki kızı Emirnaz Tayyar, evlerine dev Türk Bayrağı astı. O sırada sokaktan geçen 6 çocuk, saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okumaya başladı.

Bayrağı asan Emirnaz Tayyar, cep telefonu alıp İstiklal Marşı okuyan çocukları cep telefonuyla kaydetti.

"Geçip gitmek yakışmaz bize"

İstiklal Marşı okuyan çocuklardan 13 yaşındaki Elber Kaya, arkadaşlarıyla birlikte parka giderken asılmakta olan Türk Bayrağını görünce geçip gitmenin kendilerine yakışmayacağını söyledi.

"Çocukları öyle görünce çok duygulandım"

Babasıyla balkona bayrak asan Emirnaz Tayyar ise, "İdlib’de 34 tane Mehmetçiğimizin şehit olması bizi derinden yaraladı. Bu olay üzerine babamla birlikte binamıza astığımız dev Türk Bayrağını gören mahallemizin çocukları bir anda saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. O anda ben de yarıda kalıp tekrar telefonuma kayıt etmeye başladım. Çocukları öyle görünce çok duygulandım aynı zamanda gururlandım. Bizim ülkemizde böyle çocuklar olduğu sürece asla ve asla milletimizin sırtı yere gelmez." dedi.