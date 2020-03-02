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TÜBİTAK 95 personel alacak
[Fotoğraf: AA]
TÜBİTAK'ta çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 95 personel alınacak. TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak alıma son başvuru 23 Mart.
Resmi Gazete yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmek üzere 95 personel alınacak.
Personel alımı için başvuru, gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK'ın resmi internet sayfası ve Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Etiketler: TÜBİTAK TÜBİTAK alımı resmi gazete personel alımıSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 03:36
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