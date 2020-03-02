Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Caft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde, rejimin saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani kriz ele alınacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu gece gelecek olan Craft ve Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.
Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.
Sıradaki Haber
"Yunanistan'ı insanlığa davet ediyoruz"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz