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24 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK #Komando pic.twitter.com/6PXCWBpWWj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020
Etiketler: son dakika msb terörist PKK ypgSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 17:11
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