Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."