Son yılda üçüncü kez sandık başına giden İsrail’de tam bir yarış havası var. Halihazırda Başbakanlık görevini yürüten Binyamin Netanyahu, Knessetteki sandalyelerini artırmak için ülke tarihinde bir ilke imza attı.

Al Jazeera’ye göre, Netanyahu son seçimde oy kullanmayan sağ eğilimli seçmenlerin adreslerine giderek, sandık başına gitmeleri için ikna çalışmaları yürütüyor.

Netanyahu bu hamle ile son seçimde sandığa gitmeyen 300 bin Likud partisi seçmeninin oyunu garantilemeye çalışıyor.

Hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeyi yakalamaya çalışan Netanyahu için bu seçim bir hayli kritik. Zira, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Netanyahu’nun siyasi geleceği tehlikede.

Netanyahu, seçimi kazanarak 17 Mart'ta hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle başlayacak davada elini güçlendirmek istiyor.

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un az farkla da olsa önde olduğu, onu ise eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın takip ettiği görüşü hakim.

Kamuoyu araştırmalarında, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşamayacağı dolayısıyla da İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

Likud'un 120 sandalyeli Meclise 35, Mavi Beyaz'ın ise 33 milletvekili göndereceği belirtiliyor.

Ülkede koalisyon krizi çözülemiyor

Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki ayrı seçim yapıldı.

Her iki seçimde de sağ ve sol blokun hükümeti kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamaması nedeniyle ülkedeki koalisyon krizi çözülemedi.

İsrail'de 6 milyon 394 binden fazla seçmen 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizine çözüm bulmak ve 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidiyor.