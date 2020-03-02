"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl boyunca ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle 29 Şubat cumartesi günü imzalandı. Anlaşmaya, ABD adına Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza attı.

Anlaşma metnine göre, Taliban, Afganistan'a sığınacak veya yerleşecek kişilere uluslararası göç kanunları ve taahhütlerine uygun olarak davranacak.

Örgüt, kendi üyeleri veya el-Kaide mensuplarının Afganistan topraklarını kullanarak ABD ve müttefiklerinin güvenliklerini tehdit edecek girişimlerde bulunmasına izin vermeyecek.

Taliban, bu yönde şüphe oluşturan kişilere Afganistan'a giriş için vize, pasaport gibi kanuni belgeler de sağlamayacak.

ABD'nin taahhütleri

ABD, askeri ve diplomatik unsurlarını 14 ay içinde Afganistan'dan çekme sözü veriyor.

Buna göre, ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri, ilk 5 ayda güçlerini 8 bin 600 kişiye düşürecek. Sonraki 9 ayda geri kalan tüm unsurlarını Afganistan'dan çıkaracak.

Afganlar arası müzakerelerin başlayacağı 10 Mart 2020 gününe kadar 1000 ve sonrasında Haziran ayına kadar toplam 5 bin tutuklu Taliban üyesinin serbest bırakılacağı sözünü veren ABD, Taliban üyelerine yönelik ekonomik yaptırımların 27 Ağustos 2020'ye kadar kaldırılmasını da taahhüt ediyor.

Askerler çekme

Ancak bu adımlar, Yeni İslam Hükümeti'nin tayini için 10 Mart 2020 günü başlaması planlanan Afgan taraflar arası müzakerelerin gerçekleşmesi ve söz konusu 14 ay içinde ABD askerlerinin herhangi bir saldırıya uğramamaları şartlarına bağlanıyor.

Afganistan'ın iç işlerine müdahale

Anlaşmaya göre, ABD'nin yükümlülükleri arasında, bundan böyle Afganistan'ın iç işlerine karışmamak da yer alıyor.

Washington yönetiminin, Afganistan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanmaktan geri duracağı da belirtiliyor.

Yeni İslam Hükümeti

Aynı zamanda ABD, ülkenin modernizasyonu için tayin edilecek Yeni İslam Hükümeti'yle "iç işlerine karışmadan" ekonomik ilişkiler kurabilecek.