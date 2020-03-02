Yunanistan merkezli haber kanalı SKAI TV'deki habere göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Thermi Limanı'nda bazı fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen ve karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen yabancı gazetecilere saldırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Darp anları bölgede bulunanlar tarafından kaydedilirken; gazetecilere ait ekipmanların da suya atıldığı görüldü.