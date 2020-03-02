Haber Giriş: Kaynak: DHA
Midilli Adası'ndaki fanatik gruplar yabancı gazetecilere saldırdı
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen düzensiz göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.
Yunanistan merkezli haber kanalı SKAI TV'deki habere göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Thermi Limanı'nda bazı fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen ve karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen yabancı gazetecilere saldırdı.
[Fotoğraf: DHA]
Darp anları bölgede bulunanlar tarafından kaydedilirken; gazetecilere ait ekipmanların da suya atıldığı görüldü.
Etiketler: Yunanistan yunan kanalları SKAI TV göçmenler gazeteciSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 17:12
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