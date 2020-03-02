İdlib'de yerli ve milli SİHA'ların rejime ağır kayıp vermesi dünya medyasında da geniş yankı buldu.

ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını

"Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı.

Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı.

"Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi.

Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı.

"Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi"

İngiliz The Guardian gazetesi ve France 24’te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk dronlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk SİHA'ların rejime vurduğu darbeyi İngiliz devlet televizyonu BBC'de gündemine taşıdı.

BBC, Guardian'ın "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi " haberine de geniş yer verdi.

Türk İHA ve SİHA'ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi.

Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti.

Bruno Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için ''Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam'' nitelemesinde bulundu.