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Etiyopya zaferi kutluyor: Adowa'nın 124. yılı
[Fotoğraf: AA]
Afrika'nın sömürge olmamış tek ülkesi Etiyopya, 124 yıl önce İtalyan işgal güçlerine karşı elde ettiği Adowa Zaferi'ni kutluyor.
İtalyan işgal güçlerine karşı 1 Mart 1896'da kazanılan zafer dolayısıyla Tigray eyaletinin Adowa kasabasında ve başkent Addis Ababa'da törenler düzenlendi.
Yeşil, sarı ve kırmızı Etiyopya bayraklarıyla sokaklara dökülen halk, şarkılar ve marşlar söyledi.
[Etiyopyalılar Adowa Zaferi'nin 124. yıl dönümünü kutladı. | Fotoğraf: AA]
Başbakan Abiy Ahmed, yayımladığı mesajda, "Adowa Zaferi, ulusal bir zafer değildir. Afrika'nın özgürlük aşkının yeniden doğmasına yol açan bir zaferdir." ifadesini kullandı.
[Etiyopyalılar Adowa Zaferi'nin 124. yıl dönümünü kutladı. | Fotoğraf: AA]
Etiyopya ordusuyla İtalya askerleri arasında 1896'da yaşanan Adowa Savaşı, İtalyanların yenilgisiyle sonuçlanmıştı.
1935'te Etiyopya'ya yeniden giren İtalyan kuvvetleri, bu sefer ülkeyi işgal etmeyi başarsa da İngilizlerin desteğini alan direniş güçleri 1941'de İtalyanları ülkeden çıkarmıştı.
Etiketler: adowa zaferi EtiyopyaSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 15:20
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