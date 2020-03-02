Yunanistan polisi, sabah saatlerinde sahil güvenlik görevlilerinin Midilli Adası açıklarında bir göçmen teknesinin devrilmesi sonucu olaya müdahale ettiklerini duyurdu.

Saat 8.30'da devrilen teknedeki çocuklardan birinin bilinci kapalı halde bulunduğu ve kurtarılamadığı, durumu ağır olan bir başka çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

Ölen çocuğun yaşı ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

Teknede bulunan diğer 46 kişinin kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yunan askeri sınırda göçmen vurdu

Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu düzensiz göçmenlerden Ahmet Abu Emad hayatını kaybetti.



İpsala'dan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı öğrenilen Ahmet Abu Emad'ın bu sabah saat 09:00 sıralarında sırtından vurulduğu öğrenildi.