Yunanistan sahil güvenliğine ait devriye ekiplerinin, mültecileri taşıyan bota müdahalesi görüntülendi.

Görüntülerde, yunan sahil güvenliği ekiplerinin, mültecilerin botunu batırmaya çalıştığı görüldü.

Yunan askeri sınırda göçmen vurdu

Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu sınırda bekleyen düzensiz göçmenlerden Ahmet Abu Emad hayatını kaybetti. İpsala'dan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı öğrenilen Ahmet Abu Emad'ın bu sabah saat 09:00 sıralarında sırtından vurulduğu öğrenildi.

Soylu: AB göç sorununa duyarsız kalmayı tercih etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, bölgede yaşanan göç hareketliliğinin ana sorumlusunun, göçe kaynaklık eden ülkelerde yaşananlara duyarsız kalan, bu ülkelerdeki sorunlara çözüm üretmek yerine farklı hesaplar sebebiyle istikrarsızlıkları devam ettiren Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası toplum olduğunu belirtti.

Soylu, AB'nin Suriye krizini ancak 2015'te yaşanan göç hareketliliği sonrasında farkına vardığını, yaklaşık 3 yıldır yapılan uyarılara rağmen Afganistan kaynaklı göç sorununa ise duyarsız kalmayı tercih ettiğini dile getirdi.

"Yunanistan'ı insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz"

Bakan Süleyman Soylu, kaçak göçün engellenmesi amacıyla 18 Mart 2016'da AB ile varılan mutabakata bu süre içerisinde bağlı kalındığını belirterek, şunları söyledi:

"AB ve Yunanistan'ın mutabakatı uygulama ve kaçak göçmenlerin ülkemize iade işlemlerini tamamlamadaki başarısızlıkları sebebiyle yaklaşık 4 yılda ancak 2 bin 94 kaçak göçmen geri alınmış ve amaçlanan caydırıcı etki oluşturulamamıştır.

Bu süreçte her fırsatta bizlerin göç alanındaki çalışmalarını eleştiren AB temsilcileri ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının, son yaşananlar sonrasında yapmaları gereken Yunanistan sınırına temsilci gönderip göçmenlere yapılan insanlık dışı muameleyi görmeleri ve raporlamalarıdır.

İdlib krizinin başlangıcından günümüze kadar çözüm için yaptığımız çağrılara kulak tıkayıp bize daha fazla göçmen almamız yönünde çağrı yapan Birleşmiş Milletler, AB temsilcileri ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının aynı çağrıyı Yunan hükümetine yapmamaları samimiyetsizliktir. Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır.

Bu süreçte Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz."

Çavuşoğlu: Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan polisinin müdahalesine Twitter'dan tepki gösterdi.

Paylaştığı mesajda, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var!" sözlerine yer veren Çavuşoğlu, Yunanistan sınır kapısında bekleyen göçmenlerin fotoğraflarını paylaştı.