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BM: Türkiye İdlib'de siviller için çok dikkatli
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally: "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor"
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally: "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor."
Etiketler: son dakika idlib BMSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 15:39
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