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BM: Esed ve Rusya İdlib'de savaş suçu işledi
[Fotoğraf: AA ]
BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporunda "Rusya Hava Kuvvetleri İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini belirtti.
BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.
Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri PKK/YPG'nin kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi" ifadesine yer verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 14:33
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