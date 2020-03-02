Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini belirtti.

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.

Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri PKK/YPG'nin kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi" ifadesine yer verildi.