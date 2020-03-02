İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Covid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Böylece ölenlerin sayısı 66'ya, toplam vaka sayısı ise 1501'e yükselmiş oldu.

Reisi, şu ana kadar 7 bin 280 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve 4 bin 312 kişiye test yapıldığını dile getirdi.

291 kişi taburcu edildi

Reisi, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 291 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını kaydetti.

Tedbirler artırılıyor

Bu arada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor.

[Bir görevli minibüsleri koronavirüse karşı dezenfekte ediyor. Meşhed, 29 Şubat 2020 | Fotoğraf: Reuters]

Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri de İnkılap Caddesi'nde bu çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunuyor.