Bağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı.

İran'dan getirilen Türkler

Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini bildirdi. Bakan Koca özetle şunları söyledi:

Endişeye kapılacak bir durum yok

Bugüne kadar 940 şüpheli vakadan pozitif çıkan olmadı.

13 bin 834 vatandaşımız virüse karşı sağlık taramasından geçirildi.

Vatandaşlarımızın endişeye kapılacağı bir durum yok.

Sağlık Bakanı Koca, son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacağını bildirdi.

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