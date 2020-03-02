Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yönelterek suiistimalleri önlemek amacıyla, 28-29 Şubat tarihlerinde ülke genelinde "Sahte (ikiz) veya Standart Dışı Plaka Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

85 bin 102 araç ve sürücünün denetlendiği, bu araçlardan 38 bin 991'inin şasi numarasının kontrol edildiği belirtildi.

113 araçta yönetmeliğe aykırı nitelik veya ölçülerde plaka kullanıldığının belirlendiği denetimlerde, 96 aracın tescil plakasının farklı bir yere takıldığı, 13 araçta başka bir araca tescilli plakanın kullanıldığı, 1 araçta şasi numarası üzerinde değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Denetimler sonucu, 702 araç trafikten men edilirken, 22 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı. Ayrıca çalıntı 5 araç da yakalandı.