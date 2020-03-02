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Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Faruk Çelik idaresindeki 18 BG 416 plakalı otomobil, Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya mevkisinde karşı yönden gelen Nurali Doğan'ın kullandığı 06 BRD 483 plakalı minibüsle çarpıştı.
1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Usta hayatını kaybetti.
Sürücüler ile otomobilde bulunan Feride ve Ramazan Şare ile çocukları Belinay ve Emirhan Şare yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, jandarma, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası kastamonu haberleriSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 20:18
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