Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.07.2023 10:59

Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü

İstanbul'da Rumeli Hisarı sahil yolunda süratli şekilde ilerleyen cip sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarparak takla attı. Havada defalarca dönen araç, Boğaz'a uçmaktan levhaya çarparak kurtuldu.

Sarıyer Rumeli Hisarı sahil yolunda meydana geldi. Sahil yolunda süratli şekilde seyreden cipin sürücüsü, virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak havalandı.

Defalarca takla atan araç, yeşillik alandaki levhaya çarparak Boğaz'a uçmaktan son anda kurtuldu.

300 metre sürüklendi

Yaklaşık 300 metre sürüklenerek tekrar yola düşen araçta ufak çaplı yangın çıktı. Sürücü ise taklalar atan cipten sağ çıktı. O sırada kafeteryada çalışan Abdullah Mintaş, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti.

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücünün aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ekipleri ise savaş alanına dönen yolu temizledi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Cirit gösterisinde başlarına sopa isabet eden izleyiciler yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İncire giden yol ‘İlekleme’
11:12
Sağlık turizminde 2023 hedefi 1,8 milyon turist
11:04
Taşınmaz satışları noterlerde yapılabilecek
11:03
ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü
10:47
Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
10:35
Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
FOTO FOKUS
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ