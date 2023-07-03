Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü

Sarıyer Rumeli Hisarı sahil yolunda meydana geldi. Sahil yolunda süratli şekilde seyreden cipin sürücüsü, virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak havalandı.

Defalarca takla atan araç, yeşillik alandaki levhaya çarparak Boğaz'a uçmaktan son anda kurtuldu.

300 metre sürüklendi

Yaklaşık 300 metre sürüklenerek tekrar yola düşen araçta ufak çaplı yangın çıktı. Sürücü ise taklalar atan cipten sağ çıktı. O sırada kafeteryada çalışan Abdullah Mintaş, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti.

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücünün aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ekipleri ise savaş alanına dönen yolu temizledi.