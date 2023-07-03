Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2023 10:32

Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde cesedi dere kenarında bulunan taksicinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı.

Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Taksi şoförü Hüseyin A'yı, 30 Haziran Cuma günü Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulan jandarma ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, M.K.'yi sabaha karşı Sürmene ilçesinde gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran Cuma günü, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin A. olduğu belirlenmişti.

Hüseyin A.'ya ait araç da camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuştu.

ETİKETLER
Trabzon Cinayet
Sıradaki Haber
İstanbul'da 125 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İncire giden yol ‘İlekleme’
11:12
Sağlık turizminde 2023 hedefi 1,8 milyon turist
11:04
Taşınmaz satışları noterlerde yapılabilecek
11:20
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü
11:03
ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü
10:47
Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
FOTO FOKUS
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ