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Türkiye
DHA 19.09.2023 08:12

Tahtalı Barajı'nda kayıp üçüncü görevlinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un da cansız bedenine ulaşıldı.

Tahtalı Barajı'nda kayıp üçüncü görevlinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Menderes ilçesi Keler Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yerini geri görüşlü helikoptere bıraktı. Saat 23.53 sıralarında ise içinde 3’ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un olduğu 4 kişinin bulunduğu helikopter ile bağlantı kesildi.

Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlendi. Kırgızistan uyruklu mürettebat Erkinbek İsabekov, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken hastanede tedaviye alındı.

Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti.

Tahtalı Barajı'nda kayıp üçüncü görevlinin cansız bedenine ulaşıldı

Baraja getirilen kurtarma balonları su altına indirildi ve helikoptere bağlandı. Helikopter saplandığı balçıktan kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan uyruklu mürettebatlar Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar’ın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı
Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı

Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’nun bulunması için barajda dalgıçlarla yürütülen çalışmaların yanı sıra sensörlü dron ile de havza tarandı ancak Tutuk’a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı.

Tahtalı Barajı'nda kayıp üçüncü görevlinin cansız bedenine ulaşıldı

Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İzmir Valiliği’nden bugün yapılan açıklamada Tutuk’un da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.  

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