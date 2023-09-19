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Türkiye
AA 19.09.2023 07:25

Mersin'de suç örgütüne şafak operasyonu

Mersin'de suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Mersin'de suç örgütüne şafak operasyonu
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silah ticareti suçlarını işledikleri belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Erken saatlerde dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.

Mersin'de suç örgütüne şafak operasyonu

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

Bu arada, şüphelilerden biri hakkında, cinayet ve çeşitli suçlardan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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