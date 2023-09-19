İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İstanbul'da, polis ve gece bekçileri ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye olmak üzere kent genelinde uygulama yapıldı.

Ekipler, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde ve Bahçelievler Aile Hastanesi önündeki uygulama noktalarında durdurulan motosikletlilerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler tarafından, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıp üstleri arandı. Uygulama gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.