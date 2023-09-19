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Türkiye
İHA 19.09.2023 07:15

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İstanbul’da motosikletli sürücülere polis ve gece bekçileri tarafından denetim yapıldı. Uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi kontrolü gerçekleştirildi.

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim
[Fotograf: İHA]

İstanbul'da, polis ve gece bekçileri ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye olmak üzere kent genelinde uygulama yapıldı.

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

Ekipler, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde ve Bahçelievler Aile Hastanesi önündeki uygulama noktalarında durdurulan motosikletlilerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler tarafından, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıp üstleri arandı. Uygulama gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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