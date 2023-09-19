Kilis'te 7 aylık bebeğin öldüğü olayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde önceki gün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 7 aylık Bayram Mert Filik'in yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Kilis Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili H.A, A.K. ve R.A. gözaltına alındı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden R.A. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan Zeliha Filik, Hatice Geyyaz ve İkra Fatma Geyyaz'ın tedavileri devam ediyor.

Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın failleri H.A, A.K. ve R.A. isimli şüpheliler Kilis Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yakalanmış, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına 17 Eylül 2023 günü sevk edilen H.A. ve A.K. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, R.A. isimli şüpheli ise 18 Eylül 2023 günü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."