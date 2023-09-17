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Türkiye
DHA, AA 17.09.2023 15:40

Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edildi: 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edildi: 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K'nin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği B.M.F. bebek sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Z.F, H.G. ve İ.F.G'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K. pompalı tüfekle havaya ateş açmış, tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. ve İ.F.G'ye isabet etmişti.

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