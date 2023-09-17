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Türkiye
AA 17.09.2023 15:23

Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ve Hatay'da, Suriye'den yurda girmeye çalışan PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı.

Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist Suriye sınırında yakalandı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan şüphelinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da da bir terörist yakalandı

Ceylanpınar ilçesinde bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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Hatay Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa Terörle Mücadele
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