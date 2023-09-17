Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist Suriye sınırında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan şüphelinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cI0jsRaRgu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2023

Şanlıurfa'da da bir terörist yakalandı

Ceylanpınar ilçesinde bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.