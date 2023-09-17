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Türkiye
İHA 17.09.2023 14:46

İstavrit tutmak istedi köpek balığı yakaladı

Giresun'da sabah saatlerinde balık tutmak için denize açılan balıkçının oltasına Camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

İstavrit tutmak istedi köpek balığı yakaladı
[Fotograf: İHA]

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Talipli Köyü mevkiinden istavrit tutmak için denize açılan Cevdet Tarı’nın oltasına 15 dakika aralıklarla Camgöz cinsi köpek balığı vurdu.

İlk vuran köpek balığının 1 metreden büyük olduğunu belirten Tarı, balığın çırpınışlarıyla oltasını kopartarak kaçtığını belirtti.

Aradan 15 dakika geçtikten sonra bu seferde yaklaşık 1 metre boyunda Camgöz köpek balığının oltasına vurduğunu söyleyen Cevdet Tarı çaparilerden kurtardığı köpek balığını sevdikten sonra tekrar denize bıraktı.

Hobi olarak boş zamanlarında sık sık balık tuttuğunu söyleyen Cevdet Tarı, "Sabah 5.30 sıralarında yaklaşık 2 mil açıkta istavrit tutuyordum. Daha sonra oltama mezgit balığı vurmaya başlayınca istavritten yem yapıp mezgit balığı tutmaya başladım. Bir süre sonra oltamın ağırlaştığını hissettim. Çekiyorum ama gelmiyor bir türlü misinaya bir şey öyle bir asılıyor ki ellerim kesildi. Zor bela çektim ama tam su üstüne geldiğinde oltayı koparıp gitti. 1 metreden büyük bir camgözdü. Aradan 15 dakika geçti geçmedi yine oltam ağırlaştı bu sefer anladım köpek balığı olduğunu bir süre onu yorduktan sonra güçlükle çıkardım. Sanırım çapariyle köpek balığı yakalayan ilk kişiyim" dedi.

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Giresun Balıkçılık
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