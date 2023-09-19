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Türkiye
AA 19.09.2023 00:27

Meksika'nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu açıldı

Meksika'nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde törenle açıldı.

Meksika'nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu açıldı
[Fotograf: AA]

Nevşehir Valisi Ali Fidan, ilçeye bağlı Ortahisar beldesindeki bir oteldeki törende, Meksika'nın Fahri Konsolosluğu görevine getirilen turizmci, iş insanı Yavuz Demir'e başarı dileyerek, "Bu görevlendirmenin Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine faydalı olacağına inanıyorum. İlimiz, Kapadokya ve iki ülke için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez de Kapadokya Fahri Konsolosu Yavuz Demir'in yetki alanının, Nevşehir'in yanı sıra Kayseri, Niğde ve Aksaray'ı da kapsadığını dile getirdi.

Demir'e görevinde başarı dileyen Hernandez, "Meksika fahri konsolosları, Meksika'nın dünyada varlığının önemli bir bileşeni olmuştur. Kültür, ekonomi, ticaret ve eğitim alanlarında işbirliğini teşvik etmeleri ile dostlukların artmasına katkıda bulunmuştur. Demir, görevi boyunca Kapadokya ile Meksika arasında yeni işbirliği fırsatı bulacaktır. Meksika kültürünü tanıtmak, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, Meksikalı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi görevleri şevkle yerine getireceğinden eminim." diye konuştu.

Meksika'nın Kapadokya Fahri Konsolosu Yavuz Demir ise farklı sektörlerin yanı sıra turizm alanında da faaliyet sürdürdüğünü ve Meksikalı dostlar edindiğini belirterek, Meksika ve Türk halkı arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti.

Görevi çerçevesinde Türkiye ve Meksika arasında köprü olacağını vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Kapadokya, sayısız medeniyetlerin iz bıraktığı son derece özel bir coğrafya. Turizm sektörü insan temasının ön plana çıktığı özel bir sektör. Her insan bir dünya felsefesi ile farklı ülkelerden konuklarımızla iletişim kurmanın, dost kalabilmenin çok değerli olduğunu anlayıp bunun mutluluğunu gördüm. Yıllar içinde çok sayıda Meksikalı misafirimiz oldu. Meksikalılar da Türk insanı gibi samimi, sıcak ve heyecanlı. Bu süreçte Sayın Büyükelçi nezaket göstererek fahri konsolosluğu teklif etti. Bu bizim için onur vericidir."

Fidan, Hernandez ve Demir tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İstiklal Marşı ve Meksika milli marşının okunduğu program, Meksika yöresel dans ekibinin gösterisi ile devam etti.

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