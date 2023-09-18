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Türkiye
AA 18.09.2023 23:35

İzmir'de 65,8 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 65,8 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

İzmir'de 65,8 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere ait depoda ve çevresinde yapılan aramalarda 65,8 ton yasa dışı akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince yapılan inceleme ve denetimlerin ardından şüphelilere yaklaşık 3 milyon 200 bin lira idari para cezası kesildi.

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İzmir Kaçak Akaryakıt
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