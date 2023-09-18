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Türkiye
İHA 18.09.2023 22:14

Motosikletli kurye 4 metrelik çukura uçtu

Bolu’da D-100 karayolunda bir motosikletli kurye, yan yolda menfez çalışması için açılan 4 metrelik çukura uçarak yaralandı.

Motosikletli kurye 4 metrelik çukura uçtu

Kaza, D-100 karayolunun yan yolunda Borazanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

D-100 karayolunda menfez çalışmasının yapıldığı bölgeye motosikletli kurye Mücahit Ö. motosikletiyle girdi.

Yol çalışması yapıldığına dair uyarı tabelalarına aldırış etmeden çalışmanın yapıldığı bölgede seyreden motosikletli kurye, menfez çalışması için açılan 4 metrelik çukura uçtu.

Kazada kurye Mücahit Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 metrelik menfez çukurundan kendi imkanlarıyla çıkan Mücahit Ö. ambulansta sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kurye, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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