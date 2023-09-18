Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı

Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınında alevlere müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düşen ve 1 mürettebatın yüzerek karaya çıktığı, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerindeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün ara verilen helikopter enkazını çıkarma çalışması sabah saatlerinde yeniden başladı. Özel donanımlı ekipler, yeri tespit edilen helikopteri balonlarla yüzeye çıkarmak için baraj gölüne daldı.

Enkazı çıkarmak ve kayıp 3 mürettebata ulaşmak için Ankara'dan 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi.

Dalgıçlar, su altında 3 personelin cansız bedenine ulaştı.

2 personelin cenazelerini çıkarmak için çalışmalar sürüyor

Kırgızistan uyruklu bir mürettebatın cenazesi çıkarılarak karaya taşındı.

Ekipler, yeri tespit edilen diğer 2 personelin cenazelerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın soruşturulması için 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, önceki gün Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada düşmüştü.

Olayda 1 personel yaralı kurtarılmış; 1'i Türk, 2'si Kırgız kayıp 3 personel için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Hastanede tedavisi süren Kırgız personelin sağlık durumu iyi.

Yangın 20 saatte söndürüldü

Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı