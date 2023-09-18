Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2023 11:09

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim

İstanbul'da, eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekiplerinin okul servis araçlarına yönelik denetimleri sürüyor.

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, birçok ilçede oluşturulan uygulama noktalarında okul servis araçlarını durdurdu.

Araçların belgelerini kontrol eden ekipler, yeterliklerini incelediği sürücülere trafik kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ümraniye Genç Osman İlkokulu önünde denetim yapan ekipler, sürücülere yönelik emniyet kemeri, yolcu kapasitesi aşımı ve diğer güvenlik kontrollerini yaptı.

Okul önünde durdurulan servislerin sürücülerine emniyet kemeri takmadığı ve fazla yolcu taşıdığı için para cezası kesildi.

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim

Aynı koltukta birden fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza kesilen bir servis şoförü, ekiplere öğrenci velisiyle cep telefonu aracılığıyla mesajlaşmasını göstererek, kendini savundu.

Bunun üzerine polis memuru, "Serviste öğrenci taşımak WhatsApp yazışmasına göre belirlenmiyor, size de bildirilen kuralları var." diyerek şoförü uyardı.

Polis memuru, aynı şekilde taşıma yapması durumunda aracının trafikten men edileceğini servis şoförüne bildirdi.

Bahçelievler Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durdurularak, ehliyet ve kimlikleri kontrol edildi.

Polis ekipleri, araçlardaki öğrencilere emniyet kemeri takılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, çeşitli uyarılarda bulundu.

ETİKETLER
Denetim İstanbul
Sıradaki Haber
İzmir’de makilik alanda yangın: 2 itfaiye eri ve iş makinesi operatörü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Antarktika'daki deniz buzu seviyesi, mevsimsel ortalamanın çok altında
12:48
Afetzedeleri kiralık ev vaadiyle dolandıran 4 kişi tutuklandı
12:44
Fransa, Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenleri topraklarına almayacak
12:42
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 103 askeri hava aracı tespit edildi
12:43
Eğirdir Gölünde 9 adet patlayıcı madde tespit edildi
12:36
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Erzincanlı çiftçiler modern sistemlerle sulamada tasarruf sağladı
Erzincanlı çiftçiler modern sistemlerle sulamada tasarruf sağladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ