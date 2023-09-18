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Türkiye
AA 18.09.2023 10:11

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde, FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: AA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 4 ilde örgütün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin, gizli kişilerin kullandığı değerlendirilen operasyonel ankesörlü veya sabit hatlardan arandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

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