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Türkiye
İHA 18.09.2023 09:35

Batman’da yoğun talep gören cevizli sucuk, yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu

Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile yılın dört mevsiminde yaptıkları cevizli sucukları ülkenin dört bir yanına satarak geçimlerini sağlıyor.

Batman’da yoğun talep gören cevizli sucuk, yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sason'da önceki yıllarda sadece sonbahar döneminde bağ bozumu zamanında yapılan cevizli sucuk, artan talep nedeni ile yılın her döneminde üretilmeye başlandı.

Toplanan cevizlerin kırılıp içinin çıkarılmasının ardından ipe dizilmesi ile başlayan yorucu mesai, daha sonra meşe odunu üzerinde saatlerce kaynatılan üzüm pekmezinden yapılan bulamacın cevizle buluşması ile devam ediyor.

Bulamaca batırılan cevizler, yaklaşık bir hafta açık alanda kurutularak daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

"Köyümüzde yılda yaklaşık 40 ton cevizli sucuk yapıyoruz"

Sason'da 200'den fazla ailenin cevizli sucuk yaparak geçimini sağladığını söyleyen cevizli sucuk üretiminin en yoğun yapıldığı Topluca köyü muhtarı Suat Çelik, yılın her mevsiminde cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağladıklarını vurguladı.

Çelik, “Biz bu köyde yılın dört mevsiminde cevizli sucuk yaparak başta Muş, Diyarbakır, Siirt ve İstanbul olmak üzere ülkemizin her iline gönderiyoruz. Köyümüzde yılda yaklaşık 40 ton cevizli sucuk yapıyoruz. Bizlerin genel geçim kaynağı bal ve cevizli sucuktandır. Birinci kalite cevizli sucuğu kendi köyümüzde yetişen cevizlerden elde ettiğimiz ceviz içi ve kendi bağlarımızda yetişen kara üzümden elde ettiğimiz pekmezden yaptığımız sucuklardır. İkinci kalite cevizli sucuk da yapıyoruz. İkinci kalite cevizli sucuk, ithal ceviz içinden yapılır ve daha ucuzdur. Birinci kalite cevizli sucukları 250 liradan, ikinci kalite sucukları ise 180 liradan toptan olarak satışa sunuyoruz. Çok yoğun talep görüyor” dedi.

Kilogramı 180 ile 250 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, Doğu ve Güneydoğu ilerinde soğuk kış akşamlarında çay ile birlikte sıcak sohbetlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. 

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