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Türkiye
İHA 18.09.2023 09:21

İncir üreticisinin yüzünü güldürdü

Mersin’in Mut ilçesinde 8 bin dekar alanda üretilen beyaz incirden bu sene yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenirken, fiyatının bahçede 55 TL’nin altına inmemesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

İncir üreticisinin yüzünü güldürdü
[Fotograf: İHA]

Mut ilçesi başta kayısı, erik, zeytin ve incir olmak üzere birçok ürünü üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satılmasını sağlıyor.

Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından hasadı başlayan beyaz incirde de sona yaklaşılıyor. İlçede 8 bin dekar alan üretilen şehrin beyaz altını incirden bu sene 30 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih ediliyor.

İncir üreticisinin yüzünü güldürdü

Turfanda da kilogramı 65 liradan alıcı bulan incir hasatta sona doğru yaklaşılırken 55 liradan alıcı bulmaya devam ediyor. Geçen yıl 15-20 TL’ye kadar düşen incirin fiyatının bu sene 55 TL altına inmemesi üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hem üretici olan hem de tüccarlığını yapan 49 yaşındaki Mehmet Yıldız, “İncir alımı geçen ayın 25’inde başladı. İlk alımına 65 ile 70 liradan alımına başladık. Şu an incirin sonuna geliniyor. Şu an fiyatı 55 liradan devam ediyor. Üretici para kazanıyor. Ben hem üreticiyim hem alıcıyım. Alıyoruz ticaretini yapıyoruz” dedi.

İncir üreticisinin yüzünü güldürdü

"Bu sene incirden güzel paralar kazandık"

Üretici Doğan Can Şahin ise “Biz üreticiyiz çiftçiyiz bu sene incir fiyatlarımız 65 liradan başladı incirin sonuna gelmemize rağmen bugün 55 liraya satıyoruz. Bu sene incirden güzel paralar kazandık ve gelirimiz çok güzel oldu” diye konuştu.

Mut İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Mut Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Mut incirinin coğrafi işaret marka çalışmalarının devam ettiği ve en kısa zamanda sonuçlanmasının da beklendiği belirtildi. Öte yandan kuru incirin fiyatının ise bu sene 250 TL civarında olduğu ifade edildi. 

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