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Türkiye
DHA 18.09.2023 08:23

Ahırkapı açıklarında iki geminin çarpışması kamerada

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarpma anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor. 

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