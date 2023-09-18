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Türkiye
İHA 18.09.2023 08:03

Aydın’da 65 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da iki farklı operasyonda sahil güvenlik ekipleri tarafından 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’da 65 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir başka operasyonda Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 65 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 

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