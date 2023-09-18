Çorum’da kahvehaneye silahlı saldırı

Gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

Olay yeri yakınlarında devriye görevi yürüten ve saldırıyı fark ederek bölgeye koşan çarşı ve mahalle bekçilerini gören şüpheliler, saldırıda kullandıkları av tüfeğini Fevzi Çakmak 11. sokakta bulunan bir apartmanın bahçesine atarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Saldırıda her hangi bir yaralanma meydana gelmezken, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kahvehane önünde park halindeki bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Polis, kimliklerini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.